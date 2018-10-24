В бундестаге призвали к дальнейшим мерам против Эр-Рияду в деле Хашукджи

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Германии следует принять дальнейшие международные меры в связи с гибелью саудовского журналиста Джамаля Хашукджи после объявления о временном запрете на продажу оружия Саудовской Аравии, заявил РИА Новости член комитета обороны бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Йенс Кестнер.

В воскресенье канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что экспорт вооружений в Саудовскую Аравию невозможен, учитывая обстоятельства гибели журналиста.

"Это не единичный случай, а прецедент. Из-за характера этого прецедента — в этом случае мы считаем, что Германии следует сначала прекратить поставки оружия Саудовской Аравии после смерти Хашукджи, — ФРГ нужно принять дальнейшие международные меры в отношении Саудовской Аравии", — заявил Кестнер.

"Мы рассматриваем дальнейшее развитие германо-саудовского взаимодействия после этого инцидента с большим беспокойством", — добавил он.

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу были задержаны 18 саудовских подданных и отстранены от должностей главные помощники наследного принца — замглавы службы общей разведки Ахмед Асири и советник королевской канцелярии Сауд аль-Кахтани.