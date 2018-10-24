Российский посол оценил последствия выхода США из договора о РСМД

СОЛТ-ЛЕЙК-СИТИ (штат Юта, США), 24 окт — РИА Новости. Выход США из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) нанесет непоправимый ущерб системе договоров в области стратегической безопасности, считает посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Считаю, что если Соединенные Штаты реализуют свои намерения по выходу из этого договора, то системе договоров в области стратегической безопасности будет нанесен серьезный, а может быть, даже непоправимый ущерб. У нас останется один договор, будущее которого неясно", — сказал журналистам Антонов в штате Юта, где он находится с поездкой, в рамках которой обсуждает с местными властями и бизнесменами вопросы двустороннего и межрегионального сотрудничества.

Дипломат напомнил, что последним действующим договором будет СНВ-3, срок действия которого истекает в 2021 году. "Все озабоченности, которые есть, надо обсуждать за закрытыми дверями. При всем уважении к прессе, это нужно обсуждать профессионально, без средств массовой информации, стараться понять друг друга. Твердо убежден: если есть политическая воля, то решение проблем найти можно", — заметил он.

Антонов также констатировал, что пока США не ответили на российскую инициативу о начале переговоров о продлении договора СНВ-3, что в июле предложил президент РФ Владимир Путин. "До сих пор ответа с американской стороны у нас нет. Я очень рассчитываю, что американские партнеры не будут затягивать свои ответы на российские предложения и дадут их", — сообщил посол.

"Хочется надеяться, что визит (советника Белого дома по национальной безопасности Джона – ред.) Болтона в Москву позволил лучше понять американскую позицию. Равно как, я уверен, американским коллегам была объяснена российская позиция по этому вопросу. Посмотрим, какие шаги предпримут США в плане реализации заявленных целей", — добавил он.

Антонов до назначения на должность посла в США занимался в МИД и Минобороны тематикой ядерного разоружения и стратегической стабильности и часто возглавлял российские делегации на переговорах по этим вопросам.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Президент США, комментируя выход из ДРСМД, заявил также, что Вашингтон будет развивать вооружения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.