Караван мигрантов из Гондураса не перейдет границу США, заявил Помпео

ВАШИНГТОН, 24 окт — РИА Новости. Караван нелегальных иммигрантов из Гондураса, продвигающийся через территорию Мексики, "ни при каких обстоятельствах" не перейдет границу США, заявил госсекретарь Майк Помпео.

"Я повторяю — караван не перейдет незаконно нашу границу ни при каких обстоятельствах. Если вы хотите попасть сюда (в США — ред.), пройдите нормальный процесс для беженцев", — сказал Помпео.

"Караван мигрантов нарушает суверенитет, законы и иммиграционные процедуры Мексики. Президент Трамп не позволит этому произойти… Мы считаем, что руководство Мексики знает, каковы наилучшие шаги для разрешения ситуации, и мы ожидаем своевременных действий с их стороны", — добавил госсекретарь.

Ранее президент США Дональд Трамп утверждал, что в караване, направляющемся к южной границе Соединенных Штатов, находятся преступники и неизвестные жители Ближнего Востока. Он предупредил пограничников и военных, что это чрезвычайная ситуация национального масштаба. Посол Гондураса в Мексике Альден Ривера Монтес во вторник опроверг утверждения Трампа о том, что в составе каравана мигрантов в сторону США двигаются преступные элементы.