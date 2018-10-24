США обвинили Венесуэлу в финансировании каравана мигрантов из Гондураса

МЕХИКО, 24 окт – РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс обвинил Венесуэлу в финансировании каравана мигрантов из Гондураса, который планирует дойти до США.

В своих заявлениях Пенс сослался за разговор с президентом Гондураса Хуаном Орландо Эрнандесом. "Президент Гондураса сказал мне, что (караван мигрантов — ред.) был организован группами гондурасских левых, финансирование получил из Венесуэлы и был направлен на север, чтобы бросить вызов нашему суверенитету и нашей границе", — приводит портал Nacional заявление Пенса.

По словам вице-президента США, администрация Дональда Трампа сделает все, чтобы не допустить попадания каравана на территорию страны и нарушения им американской границы.

Ранее Трамп утверждал, что в караване, направляющемся к южной границе Соединенных Штатов, находятся преступники и неизвестные жители Ближнего Востока. Он предупредил пограничников и военных, что это чрезвычайная ситуация национального масштаба. Посол Гондураса в Мексике Альден Ривера Монтес во вторник опроверг утверждения Трампа о том, что в составе каравана мигрантов в сторону США двигаются преступные элементы.

Общее число мигрантов в караване мексиканские власти оценивают примерно в 4,5 тысячи человек.