Саудовский принц рассказал о "друзьях" и "врагах" Эр-Рияда

ЭР-РИЯД, 23 окт — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд во вторник на встрече с представителями зарубежного бизнеса, в том числе российского, заявил, что в Эр-Рияде теперь знают, кто его лучшие друзья, а кто враги, рассказал РИА Новости присутствующий на мероприятии директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Второй по счету форум Future Investment Initiative (FII), прозванный его организаторами "Давосом в пустыне", стартовал во вторник в Эр-Рияде на фоне напряженности в отношениях Саудовской Аравии и ряда государств, вызванной убийством саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Часть бизнесменов и государственных деятелей отказались от участия в конференции.

"Сам принц был очень энергичен, он начал с резкой фразы: теперь мы знаем, кто наши лучшие друзья, а кто наши лучшие враги", — заявил Пиотровский.

По словам директора Эрмитажа, на встрече с наследным принцем, помимо россиян, присутствовали делегации бизнесменов из Китая, Японии и Франции. "Наследник саудовского престола сказал, что высоко ценит сотрудничество с Россией, особенно в таких ситуациях. В условиях этой трагедии очень важно, кто вместе", — добавил Пиотровский.

Форум, проводимый по инициативе и под патронажем наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда Бен Салмана Аль Сауда, был задуман как одна из главных бизнес-площадок в регионе Ближнего Востока, на которой встречаются лидеры мировой экономики, высокопоставленные представители власти и общества.

Об отказе от участия в работе форума в связи с убийством оппозиционного журналиста заявили гендиректор американского JP Morgan Chase Джейми Даймон, главный исполнительный директор Uber Дара Хосровшахи. Не поедут в Эр-Рияд и министр финансов США Стивен Мнучин, глава Международного валютного фонда Кристин Лагард, а также высокопоставленные представители Австралии и Новой Зеландии.

Однако отказ ряда компаний и общественных деятелей бойкотировать форум мало повлиял на его работу. В зале главного конференц-центра Эр-Рияда во время официальной церемонии открытия форума свободных мест практически не было. В ходе первого дня работы "Давоса в пустыне", согласно заявлениям его организаторов, было подписано 25 соглашений на сумму, превышающую 50 миллиардов долларов США.

Россию на форуме представляет делегация из более чем 30 крупных бизнесменов и культурных деятелей. Многие из них в стране впервые. Они ставят перед собой задачу познакомиться со страной и найти интересных партнеров.