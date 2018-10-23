Последствия убийства Хашукджи определит конгресс США, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 23 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что оставляет на усмотрение конгресса принятие решения по мерам в отношении Саудовской Аравии в связи с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, однако законодатели должны будут проконсультироваться с ним.

"Что касается того, что мы в итоге сделаем, я оставлю это на усмотрение конгресса, но во взаимодействии со мной", — сказал Трамп журналистам.

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на субботу, 20 октября, распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу были задержаны 18 саудовских подданных и отстранены от должностей главные помощники наследного принца — замглавы службы общей разведки Ахмед Асири и советник королевской канцелярии Сауд аль-Кахтани.