Трамп назвал объяснение убийства Хашукджи "худшей в истории легендой"

ВАШИНГТОН, 23 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал объяснения Саудовской Аравии смерти журналиста Джамаля Хашукджи "худшей в истории легендой".

"У них был изначально очень плохой план, выполнили его плохо", — сказал американский лидер.

Трамп добавил, что оставляет на усмотрение конгресса принятие решения по мерам в отношении Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста, однако законодатели должны будут проконсультироваться с ним.

Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что Вашингтон считает необходимым наказать виновных в убийстве Хашукджи.

"Мир смотрит, американцы хотят ответов, и мы будем требовать их. Но наряду с требованием наказать виновных в этом варварском деянии мы будем делать это с учетом и в контексте наших национальных интересов в регионе", — сказал Пенс.

Он напомнил о более чем полувековых отношениях Вашингтона с Эр-Риядом и заявил, что они "имеют ключевое значение для безопасности и процветания США".

Убийство журналиста

Саудовский журналист Хашукджи работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США. Он подвергал критике действия саудовских властей после назначения наследным принцем Мухаммеда бен Салмана.

Хашукджи пропал в Турции 2 октября после того, как пришел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле за документами для повторной женитьбы. В течение более двух недель руководство саудовских дипмиссий в Турции утверждало, что журналист покинул консульство.

В ночь на 20 октября государственные СМИ Саудовской Аравии опубликовали сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв и к его гибели привела незапланированная ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек, которые допрашиваются, саудовские власти стремятся установить правду и привлечь к ответственности всех виновных.