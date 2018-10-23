В Мексике десять тысяч человек эвакуировали из-за урагана "Уилла"

МЕХИКО, 23 окт – РИА Новости. Порядка 10 тысяч человек были эвакуированы во вторник на севере мексиканского штата Наярит из-за приближения урагана "Уилла", сообщает во вторник портал Universal.

Сейчас в двух муниципалитетах штата, которые может затронуть стихия при прохождении через территорию Мексики, открыты 19 временных убежищ, в которые перемещаются эвакуированные люди.

Ране "Уилла" в Тихом океане ослаб до третьей категории, сообщила Национальная комиссия по водным ресурсам Мексики. До этого ураган достигал самой опасной, пятой категории, затем снизил свою силу до четвертой категории.

Власти Мексики по-прежнему ждут удара пусть ослабевшего, но все равно сильного урагана по штатам Синалоа и Наярит. Чрезвычайная ситуация была объявлена на территории 12 муниципалитетов Наярита и семи — Синалоа.