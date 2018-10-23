МИД Греции назвал расширение территориальных вод суверенным правом страны

АФИНЫ, 23 окт — РИА Новости. Расширение территориальных вод Греции с 6 до 12 морских миль является законным и суверенным правом страны, несмотря на утверждения турецкой стороны, заявил официальный представитель МИД Греции Александрос Генниматас.

Экс-глава МИД Греции Никос Котзиас 20 октября на церемонии передачи дел премьер-министру Греции Алексису Ципрасу, который возглавил МИД, сообщил, что министерство подготовило проекты президентских указов о расширении территориальных вод страны с 6 до 12 морских миль, начнется оно с островов в Ионическом море.

Представитель МИД Турции Хами Аксой сообщил, что 23 октября посол Греции в Анкаре Петрос Мавроидис был вызвал в турецкий МИД, где ему было заявлено, что Турция не может позволить в Эгейском море никаких шагов в отсутствие двусторонних соглашений.

МИД Греции отверг все претензии Турции.

"Расширение территориальных вод является законным и неотъемлемым суверенным правом Греции в соответствии с международным правом. Решение об их расширении находится в исключительной компетенции Греции, которая имеет право расширять свои территориальные воды когда и как она посчитает нужным. Это право является безусловным и не ставится под сомнение и не обсуждается с третьими сторонами. Это касается всей территории страны", — заявил официальный представитель МИД Греции.

По его словам, угрозы Турции не влияют на права Греции.

"Произвольные толкования международного права и угрозы насилия со стороны Турции, как и оспаривание законных прав нашей страны, не меняют этого факта, однако они не способствуют добрососедским отношениям", — заявил Генниматас.