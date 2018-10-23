Путин и Трамп встретятся в Париже 11 ноября

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретится с американским коллегой Дональдом Трампом в Париже 11 ноября, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Лидеры двух стран предположительно встретятся в рамках мероприятий, посвященных столетию окончания Первой мировой войны. Продолжительность беседы определят сами президенты.
"Это будет нормальная двусторонняя встреча", — отметил Ушаков.
По его словам, на переговоры также приедут члены российской и американкой делегаций.
В свою очередь, американский представитель заверил Путина, что Трампу будет приятно встретиться с российским коллегой.
Встреча в Хельсинки
Единственные двусторонние переговоры Путина и Трампа прошли в июле этого года в Хельсинки.
До этого мировые лидеры только встречались на международных конференциях: саммите "группы двадцати" в Гамбурге в июле 2017 года и на саммите АТЭС в Дананге в ноябре 2017 года.
Оба лидера остались довольны прошедшими переговорами. По мнению Путина, они стали лучше понимать друг друга. Трамп, в свою очередь, выразил уверенность в развитии сотрудничества России и США ради улучшения ситуации в мире.
По завершении встречи российский президент подарил американскому коллеге футбольный мяч Чемпионата мира по футболу, отметив, что теперь в сирийском урегулировании мяч находится на стороне последнего.