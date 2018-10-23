Путин и Трамп встретятся в Париже 11 ноября

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретится с американским коллегой Дональдом Трампом в Париже 11 ноября, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Место переговоров предложил Путин на прошедшей во вторник встрече с помощником Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном.

Лидеры двух стран предположительно встретятся в рамках мероприятий, посвященных столетию окончания Первой мировой войны. Продолжительность беседы определят сами президенты.

"Это будет нормальная двусторонняя встреча", — отметил Ушаков.

По его словам, на переговоры также приедут члены российской и американкой делегаций.

"Там, конечно, не будет большого состава с обеих сторон, но ключевые представители и той стороны, и нашей", — заявил помощник президента.

В свою очередь, американский представитель заверил Путина, что Трампу будет приятно встретиться с российским коллегой.

Встреча в Хельсинки

Единственные двусторонние переговоры Путина и Трампа прошли в июле этого года в Хельсинки.

До этого мировые лидеры только встречались на международных конференциях: саммите "группы двадцати" в Гамбурге в июле 2017 года и на саммите АТЭС в Дананге в ноябре 2017 года.

На встрече в Хельсинки президенты обсудили практически весь спектр двусторонних отношений и международной повестки, достигнув по ряду направлений практических договоренностей.

Оба лидера остались довольны прошедшими переговорами. По мнению Путина, они стали лучше понимать друг друга. Трамп, в свою очередь, выразил уверенность в развитии сотрудничества России и США ради улучшения ситуации в мире.

По завершении встречи российский президент подарил американскому коллеге футбольный мяч Чемпионата мира по футболу, отметив, что теперь в сирийском урегулировании мяч находится на стороне последнего.