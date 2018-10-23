Российской делегации запретили выступать в ПАСЕ, заявили в Госдуме

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Решение ПАСЕ касалось не только лишения права голоса, но и права выступления в отношении российской делегации, считает член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

В размещенном на сайте ассамблеи заявлении генеральный секретарь ПАСЕ Войцех Савицкий отметил, что в апреле 2014 года, а затем в январе 2015 года Парламентская ассамблея рассмотрела вопрос о полномочиях российской делегации "из-за аннексии Россией Крыма". Савицкий уточнил, что в обоих случаях ассамблея — после дебатов и голосования — решила не лишать российскую делегацию своих полномочий, а лишить российских парламентариев определенных прав в ассамблее, включая права голоса.

"Там было решение не только права голоса лишить, но и права выступления. То есть по сути площадка для нас теряет всякий смысл. Ведь это переговорная прежде всего площадка, делегации участвуют, излагая свои позиции, подходы, и вырабатывается некое коллективное решение по злободневной международной повестке дня", — сказал РИА Новости Морозов.

По мнению парламентария, постоянным членам ПАСЕ должно быть обеспечено право выступления в рамках Совета Европы.

"Мы исходили из того, что можно обеспечить правом постоянных членов ассамблеи на выступления, и в этом случае мы готовы продолжать участвовать в этом формате. Но пока что партнеры не идут на то, чтобы закрепить право выступления в регламенте организации. Поэтому мы не видим смысла дальнейшего участия в этом формате, нам хватает других возможностей для переговоров и для донесения своей позиции", — заключил депутат.

Россия с 2016 года не направляет документы, необходимые для аккредитации своей делегации в ПАСЕ, так как в 2014 и 2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов ассамблеи из-за позиции по Крыму. Летом этого года Россия — один из основных плательщиков — приостановила уплату части взноса в бюджет СЕ за 2017 год до восстановления в полном объеме полномочий национальной делегации. При этом Москва заявила, что продолжит выполнять свои обязательства, взятые ранее по конвенциям совета.