«ЕС и Украина в декабре обсудят ситуацию в Азовском море»

БРЮССЕЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Одной из тем совета ассоциации ЕС и Украины, проведение которого намечено в декабре с участием украинского премьера, станет возможная помощь Киеву со стороны ЕС в связи с ситуацией в Азовском море, заявила во вторник глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

При этом она не уточнила, о каких мерах содействия может идти речь, сказав лишь, что за соблюдением ранее введенных ЕС санкций в связи со строительством Крымского моста должны следить, в первую очередь, сами государства-члены.

"Я думаю, что у нас есть резон отслеживать происходящее в Азовском море и реагировать соответствующим образом и на основе единой позиции. Часть следующего заседания совета по ассоциации ЕС-Украина, который я проведу через пару месяцев, надеюсь, вместе с премьером Украины, также будет посвящена тому, как реагировать наилучшим способом на этот вопрос, тому, какую поддержку ЕС может оказать Украине в этом контексте", — сообщила она, выступая на слушаниях в Европарламенте и отвечая на выступления евродепутатов.

"Другой момент, по санкциям. Как я уже говорила, мы включили новые лица в санкционный список за строительство моста. Некоторые из вас упоминали вопрос имплементации санкций. Вы прекрасно знаете, что санкции единогласно должны приниматься Европейским советом, но государства-члены должны следить за выполнением санкций и принимать соответствующие меры в случае необходимости", — сказала она.

"Мы будем и дальше оценивать ситуацию и развитие событий, будем и дальше рассчитывать на поддержку этого парламента и всех профильных комитетов, продолжать выстраивать единую политику в этом направлении", — добавила Могерини.

Ранее замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев заявлял, что Евросоюз и НАТО должны ввести дополнительные санкции против РФ за действия в акватории Азовского моря, блокировки, проверки коммерческих судов и сам факт строительства Крымского моста.

В ЕС ранее не стали комментировать также заявление министра инфраструктуры Украины о том, что Киев обсуждает "с европейскими и американскими партнерами" идею санкций против черноморских портов РФ из-за ситуации в Азовском море. При этом в конце сентября источник в структурах ЕС подтвердил РИА Новости, что тема Азовского моря обсуждалась на встрече главы Евросовета Дональда Туска и президента Украины Петра Порошенко на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

ЕС в июле ввел санкции в связи со строительством Крымского моста в отношении шести российских компаний: "Стройгазмонтаж-Мост", АО "ВАД", судостроительный завод "Залив", ПАО "Мостотрест", институт "Гипростроймост", "Стройгазмонтаж — СГМ Груп". Санкции предусматривают замораживание активов, принадлежащих этим организациям в ЕС, а также запрет для физических и юридических лиц, зарегистрированных в Евросоюзе, предоставлять им какие-либо средства.