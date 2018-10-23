«ЕС и Украина в декабре обсудят ситуацию в Азовском море»

БРЮССЕЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Одной из тем совета ассоциации ЕС и Украины, проведение которого намечено в декабре с участием украинского премьера, станет возможная помощь Киеву со стороны ЕС в связи с ситуацией в Азовском море, заявила во вторник глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
"Я думаю, что у нас есть резон отслеживать происходящее в Азовском море и реагировать соответствующим образом и на основе единой позиции. Часть следующего заседания совета по ассоциации ЕС-Украина, который я проведу через пару месяцев, надеюсь, вместе с премьером Украины, также будет посвящена тому, как реагировать наилучшим способом на этот вопрос, тому, какую поддержку ЕС может оказать Украине в этом контексте", — сообщила она, выступая на слушаниях в Европарламенте и отвечая на выступления евродепутатов.
"Другой момент, по санкциям. Как я уже говорила, мы включили новые лица в санкционный список за строительство моста. Некоторые из вас упоминали вопрос имплементации санкций. Вы прекрасно знаете, что санкции единогласно должны приниматься Европейским советом, но государства-члены должны следить за выполнением санкций и принимать соответствующие меры в случае необходимости", — сказала она.
Ранее замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев заявлял, что Евросоюз и НАТО должны ввести дополнительные санкции против РФ за действия в акватории Азовского моря, блокировки, проверки коммерческих судов и сам факт строительства Крымского моста.
В ЕС ранее не стали комментировать также заявление министра инфраструктуры Украины о том, что Киев обсуждает "с европейскими и американскими партнерами" идею санкций против черноморских портов РФ из-за ситуации в Азовском море. При этом в конце сентября источник в структурах ЕС подтвердил РИА Новости, что тема Азовского моря обсуждалась на встрече главы Евросовета Дональда Туска и президента Украины Петра Порошенко на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.