США не принимали решения по новым санкциям из-за Солсбери, заявил Болтон

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. США еще не приняли решение по новым санкциям в отношении РФ в связи с обвинениями в предполагаемом применении химоружия в Великобритании, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

"Могу сказать, что мы рассматриваем обязательства, которые у нас есть по нашему законодательству, в свете химической атаки в Великобритании, но мы пока не приняли решения о санкциях", — заявил он на пресс-конференции по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным.

В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.