Президент Армении отправил в КС закон, затрудняющий роспуск парламента

ЕРЕВАН, 23 окт – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян отравил в Конституционный суд принятый 2 октября парламентом закон, затрудняющий возможность роспуска законодательного органа, сообщили в президентской пресс-службе.

"Для обеспечения верховенства конституции президент обратился в КС для определения соответствия закона конституционным требованиям", — говорится в сообщении, размещенном на сайте президента.

В пресс-службе заявили, что принятие закона вызвало разного рода трактовки и комментарии, а значительная часть общества выступила против его принятия. "Саргсян поручил своей администрации детально изучить международный опыт, касающийся этого вопроса… Проведенные исследования свидетельствуют об определенных конституционно-правовых проблемах", — отмечается в сообщении.

Очередной политический кризис в Армении разразился из-за намерения пришедшего к власти по итогам акций протестов премьера Никола Пашиняна провести досрочные парламентские выборы. По конституции Армении, парламент может быть распущен, если после отставки главы кабмина депутаты на двух заседаниях не смогли избрать нового премьера. Однако бывшая правящая Республиканская партия, сохранившая большинство в законодательном органе, и еще ряд партий приняли закон, который затрудняет возможность распустить парламент. Премьер 2 октября вывел своих сторонников на акцию протеста, а также поручил уволить ряд министров — членов партий, поддержавших этот законопроект.

Увольнение министров, а также губернаторов, представляющих партии "Процветающая Армения" и "Дашнакцутюн", фактически ведет к монополизации всей власти в стране Пашиняном.

В свою очередь, вице-спикер армянского парламента, член бывшей правящей Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов заявил, что принятие поправок не нацелено на создание препятствий на пути досрочных парламентских выборов, оно направлено на обеспечение нормальной работы Национального собрания.