Могерини назвала Черное море "европейским"

БРЮССЕЛЬ, 23 окт — РИА Новости. Глава европейской дипломатии Федерика Могерни объявила Черное море "европейским".

"Позвольте мне напомнить, что Черное море — это европейское море, и мы не хотим быть очевидцами очередного военного усиления в нашем ближайшем регионе", — заявила она, выступая в Европарламенте.

В конце сентября министр иностранных дел Сергей Лавров обратил внимание на другое заявление Могерини о том, что Балканы — это территория Евросоюза и другим там места нет. Лавров отметил, что подобные "великодержавные заявления" не делают чести Евросоюзу.

В октябре генсек альянса Йенс Столтенберг заявил по итогам заседания комиссии НАТО — Грузия, что страны военного блока выразили обеспокоенность усилением военного присутствия России в Черном море.

В июле официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что Москва рассматривает международные учения Sea Breeze — 2018 с участием Украины и США как попытку дестабилизировать ситуацию на Черном море.

Она отметила, что ответственность за возможные негативные последствия несут те страны, которые вовлекают Украину в опасные "игры с огнем" и постоянно обвиняют Россию в том, что она угрожает региональной стабильности.