БАКУ, 23 окт – РИА Новости. Посол Франции в Баку Аурелия Буше была вызвана в МИД Азербайджана, ей вручена нота протеста в связи с поездкой мэра города Сент-Этьен в Нагорный Карабах без согласования с Баку.

Ранее в понедельник в МИД Азербайджана РИА Новости сообщили, что намерены включить мэра города Сент-Этьен Гаэля Пердрио в "черный список", куда Баку вносит иностранцев, которые посетили без согласования с азербайджанскими властями территорию непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Лицам из этого списка запрещен въезд в Азербайджан.

"Посол Франции в Азербайджане была вызвана в МИД Азербайджана во вторник. Ей была выражено недовольство в связи с некоторыми шагами представителей Франции, наносящими вред интересам, суверенитету и территориальной целостности Азербайджана. В том числе было выражено официальное недовольство незаконным визитом в оккупированный Нагорно-Карабахский регион Азербайджана мэра города Сент-Этьен… Послу была вручена официальная нота МИД Азербайджана", — сообщили РИА Новости в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.