Шведский премьер призвал к тщательному расследованию дела Хашукджи

СТОКГОЛЬМ, 23 окт – РИА Новости, Людмила Божко. Глава переходного правительства Швеции Стефан Лёвен назвал сообщения об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи ужасным и потребовал тщательного расследования обстоятельств произошедшего.ТТ.
Швеция и другие члены ЕС, продолжил он, заявили о необходимости проведения основательного и прозрачного расследования по поводу того, что именно произошло, и после этого сделать выводы.
"Инспекция стратегических продуктов (ISP) рассматривает каждый случай в отдельности", — сказал Лёвен. Он также сказал, что в случае, если решение об эмбарго станет актуальным в ЕС, то в таком случае вопрос будет рассматриваться в Швеции в соответствии с имеющимся законодательством. Премьер при этом заметил, что Швеция не так давно приняла новый закон, который осложняет экспорт оружия в страны, нарушающие права человека, и что экспорт оружия из Швеции в Саудовскую Аравию небольшой.