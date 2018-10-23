Шведский премьер призвал к тщательному расследованию дела Хашукджи

СТОКГОЛЬМ, 23 окт – РИА Новости, Людмила Божко. Глава переходного правительства Швеции Стефан Лёвен назвал сообщения об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи ужасным и потребовал тщательного расследования обстоятельств произошедшего.

"Представляется очень правдоподобным, что здесь произошло что-то ужасное. Но требуются расследование и факты по поводу того, что на самом деле произошло прежде чем занять позицию по выводам", — сказал он шведскому информационному агентству ТТ

Швеция и другие члены ЕС, продолжил он, заявили о необходимости проведения основательного и прозрачного расследования по поводу того, что именно произошло, и после этого сделать выводы.

Комментируя приостановку военного экспорта в Саудовскую Аравию из Германии, он сказал, что законодательство в странах ЕС разное. Лёвен пояснил также, что в Швеции вопросами выдачи лицензий на экспорт занимается специальное ведомство, которое и разбирается с каждым отдельным случаем.

"Инспекция стратегических продуктов (ISP) рассматривает каждый случай в отдельности", — сказал Лёвен. Он также сказал, что в случае, если решение об эмбарго станет актуальным в ЕС, то в таком случае вопрос будет рассматриваться в Швеции в соответствии с имеющимся законодательством. Премьер при этом заметил, что Швеция не так давно приняла новый закон, который осложняет экспорт оружия в страны, нарушающие права человека, и что экспорт оружия из Швеции в Саудовскую Аравию небольшой.