США боятся провала Пашиняна на выборах, заявил эксперт

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Вашингтон опасается провала на выборах и.о. премьера Армении Никола Пашиняна, который включен в американский сценарий переформатирования общественной жизни этой страны, считает декан факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.

В последний месяц Армению посетили несколько американских чиновников, в том числе зампомощника госсекретаря США Джордж Кент и бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, скоро туда отправится советник президента США Джон Болтон. Все эти визиты проходят на фоне подготовки к выборам в Армении, активизировавшейся после того, как Пашинян 16 октября подал в отставку со своего поста в расчете на создание повода для роспуска парламента.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала выступление американского посла в Ереване Ричарда Миллза в Армяно-Американской торговой палате, в котором он рассказал о продолжающейся несколько десятилетий целенаправленной поддержке США в адрес определенных групп и лиц в Армении, а также пообещал предоставить 26 миллионов долларов помощи, в значительной мере предназначенной для "укрепления гражданского общества и СМИ". Представитель МИД РФ заявила, что о "вмешательстве во внутренние дела суверенного государства посол говорил без тени смущения" и такое поведение "красноречиво характеризует нынешнюю политику Вашингтона, бесцеремонно вмешивающегося во внутренние дела зарубежных государств".

Вашингтон боится провала Пашиняна

По мнению эксперта, в данный момент "идет переформатирование общественной жизни Армении".

"Они опасаются, что … в Пашиняне будет разочарование, и он не пройдет на выборах, это развалит весь американский сценарий. То, что Пашинян в этот сценарий включен, это бесспорно", — заявил политолог.

Суздальцев добавил, что американские власти уже давно работают с политическим классом Армении, с молодежью, с общественностью через как официальные структуры, так и негосударственные. "В Армении самое крупное американское посольство на постсоветском пространстве – больше тысячи человек, оно огромное для такой маленькой страны", — отметил он.

Фактор диаспоры

Суздальцев отметил важную роль зарубежной армянской диаспоры в поддержке Пашиняна и его команды.

"Команда Пашиняна собрана целиком из представителей армянской диаспоры. Люди, которые учились, имели дела именно на Западе, чаще всего американцы. Вот эти постоянные визиты эмиссаров Вашингтона в Ереван – это фактически общение между своими", — подчеркнул эксперт.

Российский парадокс

При этом политолог отмечает высокую степень зависимость Еревана от Москвы в экономическом и оборонном плане, которая не дает властям Армении пойти по украинскому сценарию и полностью переориентироваться на Запад.

"Это очень сложная игра, в какой-то степени, — использовать российскую поддержку и ресурсы, но вести политику совершенно прозападную. Долго это может продолжаться — сказать сложно", — считает Суздальцев.

Определяющие месяцы

По оценке эксперта, грядущие месяцы могут стать решающими для понимания последующего курса армянского руководства и Россия не должна "испытывать иллюзий" относительно связей Еревана и Москвы.

"Если Армения вдруг неожиданно получит гарантии безопасности со стороны США и НАТО, то ситуация с нашей базой, которая находится в Армении, кардинально поменяется", — предостерег он.