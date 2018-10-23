США боятся провала Пашиняна на выборах, заявил эксперт

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Вашингтон опасается провала на выборах и.о. премьера Армении Никола Пашиняна, который включен в американский сценарий переформатирования общественной жизни этой страны, считает декан факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала выступление американского посла в Ереване Ричарда Миллза в Армяно-Американской торговой палате, в котором он рассказал о продолжающейся несколько десятилетий целенаправленной поддержке США в адрес определенных групп и лиц в Армении, а также пообещал предоставить 26 миллионов долларов помощи, в значительной мере предназначенной для "укрепления гражданского общества и СМИ". Представитель МИД РФ заявила, что о "вмешательстве во внутренние дела суверенного государства посол говорил без тени смущения" и такое поведение "красноречиво характеризует нынешнюю политику Вашингтона, бесцеремонно вмешивающегося во внутренние дела зарубежных государств".
Вашингтон боится провала Пашиняна
По мнению эксперта, в данный момент "идет переформатирование общественной жизни Армении".
Суздальцев добавил, что американские власти уже давно работают с политическим классом Армении, с молодежью, с общественностью через как официальные структуры, так и негосударственные. "В Армении самое крупное американское посольство на постсоветском пространстве – больше тысячи человек, оно огромное для такой маленькой страны", — отметил он.
Фактор диаспоры
Суздальцев отметил важную роль зарубежной армянской диаспоры в поддержке Пашиняна и его команды.
"Команда Пашиняна собрана целиком из представителей армянской диаспоры. Люди, которые учились, имели дела именно на Западе, чаще всего американцы. Вот эти постоянные визиты эмиссаров Вашингтона в Ереван – это фактически общение между своими", — подчеркнул эксперт.
Российский парадокс
"Это очень сложная игра, в какой-то степени, — использовать российскую поддержку и ресурсы, но вести политику совершенно прозападную. Долго это может продолжаться — сказать сложно", — считает Суздальцев.
Определяющие месяцы
По оценке эксперта, грядущие месяцы могут стать решающими для понимания последующего курса армянского руководства и Россия не должна "испытывать иллюзий" относительно связей Еревана и Москвы.
"Если Армения вдруг неожиданно получит гарантии безопасности со стороны США и НАТО, то ситуация с нашей базой, которая находится в Армении, кардинально поменяется", — предостерег он.