В Турции сообщили об обнаружении останков Хашукджи

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. На территории резиденции генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле нашли останки убитого журналиста Джамаля Хашукджи, заявил РИА Новости глава турецкой партии "Родина" Догу Перинчек.

Он пояснил со ссылкой на "надежные источники" в стамбульской службе безопасности, что части тела нашли в колодце, который находится в саду резиденции генконсула.

Убийство журналиста

Саудовский журналист Хашукджи работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США. Он подвергал критике действия саудовских властей после назначения наследным принцем Мухаммеда бен Салмана.

Хашукджи пропал в Турции 2 октября после того, как пришел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле за документами для повторной женитьбы. В течение более двух недель руководство саудовских дипмиссий в Турции утверждало, что журналист покинул консульство.

В ночь на 20 октября государственные СМИ Саудовской Аравии опубликовали сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв и к его гибели привела незапланированная ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек, которые допрашиваются, саудовские власти стремятся установить правду и привлечь к ответственности всех виновных.

Реакция на признание

Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Анкара считает неубедительными разъяснения Саудовской Аравии в связи с убийством Хашукджи и считает, что это преступление было заранее спланировано.

"Расследование идет тщательно. У нас есть все улики, и они будут обнародованы. Нынешние заявления (саудовских властей — ред.), а также попытка возложить всю ответственность на нескольких сотрудников безопасности ни нас, ни международное сообщество не удовлетворят. Я не сомневаюсь в искренности короля Саудовской Аравии Салмана. Именно поэтому важно, чтобы это дело было разъяснено как можно быстрее", — сказал Эрдоган.

Он добавил, что существует много вопросов, без ответов на которые расследование нельзя будет считать законченным.

"Зачем 15 человек из Саудовской Аравии приехали в Стамбул в день убийства? От кого они получили приказ? Почему допуск полиции в консульство был получен не сразу, а через несколько дней? Если уже было известно об убийстве, зачем было делать заявления, отрицающие убийство? Почему местонахождение тела до сих пор скрывается? Вы обязаны это объяснить", — сказал Эрдоган.

По его словам, прибывшие из Саудовской Аравии в Стамбул в день убийства Хашукджи люди, среди которых были силовики и судмедэксперты, отключили камеры видеонаблюдения в консульстве, а после этого похожий на журналиста человек с фальшивой бородой вышел из дипмиссии, пытаясь выдать себя за убитого.

"Мы видим, что все это было заранее спланировано", — заявил Эрдоган, отметив, что прибывшие накануне убийства журналиста подданные Саудовской Аравии проводили "разведку" в провинции Ялова и Белградском лесу под Стамбулом.

"Если саудовская сторона утверждает, что тело Хашукджи было передано соучастнику преступления в Турции, то она должна назвать его имя", — отметил Эрдоган.

Как заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, признание Саудовской Аравией убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи очень важно, хотя оно было сделано с запозданием и под давлением.

"После беседы президента (Турции Тайипа) Эрдогана с королем саудовская сторона стала более контактной. При всех обысках присутствуют представители саудовской стороны", — сказал Чавушоглу в интервью агентству Anadolu. Он добавил, что следствие ведется без задержек с турецкой стороны, тогда как "вторая сторона отвечает с задержкой".