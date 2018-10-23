В авто саудовского консульства нашли вещи, возможно, принадлежащие Хашукджи

АНКАРА, 23 окт — РИА Новости. Вещи, возможно, принадлежавшие убитому оппозиционному саудовскому журналисту Джамалю Хашукджи, найдены в машине саудовского генконсульства на автостоянке в Стамбуле, сообщает телеканал CNN Turk во вторник.

Отмечается, что в двух чемоданах полиция обнаружила личные вещи, предположительно, принадлежащие журналисту, компьютер и документы. В обыске были задействованы служебные собаки.

Полиция закончила предварительный осмотр машины и намерена продолжить в среду более подробный обыск.

Турецкие СМИ сообщили накануне об обнаружении на автостоянке в стамбульском районе Султангази машины, которая находилась там несколько дней и не досматривалась в ходе обыска всего автотранспорта саудовского генконсульства по делу Хашукджи. Обыск машины после ее обнаружения в понедельник не состоялся из-за отсутствия разрешения саудовского генконсульства в Стамбуле.

По данным телеканала Haberturk со ссылкой на сотрудников автостоянки, на принадлежащем консульству автомобиле Mercedes E 220 7 октября приехал атташе саудовской дипмиссии, хотя обычно ее водит турецкий водитель. Он оставил машину в самом дальнем углу парковки, где она простояла до 18 октября, когда атташе приехал уже на другой машине. Он вытащил из нее три чемодана, два из которых были большими, и начал перекладывать их в Mercedes. Ему на помощь пришел сотрудник стоянки.

Сообщалось, что во время перегрузки чемоданов на землю упал противогаз, который сотрудник дипмиссии выбросил в урну. Это вызвало подозрение у сотрудника парковки, который словно в шутку поинтересовался, не находится ли в этих чемоданах тело Хашукджи. Саудовский дипломат рассмеялся и ответил, что ничего такого в чемоданах нет, после чего уехал. Сотрудник парковки, вытащив из урны противогаз, отнес его к знакомому доктору, который сказал, что он используются при работе с сильнодействующими химическими веществами.

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на субботу, 20 октября, распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек, которые допрашиваются, саудовские власти стремятся установить правду и привлечь к ответственности всех виновных.