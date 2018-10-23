В Чехии потребовали прекратить экспорт вооружений в Саудовскую Аравию

ПРАГА, 23 окт – РИА Новости. Председатель комитета по международным делам парламента Чехии и экс-глава МИД Лубомир Заоралек во вторник на пресс-конференции в Праге потребовал прекратить экспорт вооружений в Саудовскую Аравию в связи с убийством в Анкаре саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, он намерен вынести этот вопрос на обсуждение парламента.

Саудовский журналист Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на субботу, 20 октября, распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек.

"Мы должны потребовать прекращения поставок вооружений Саудовской Аравии, это должна быть позиция Чехии, а не только Германии. У нас есть для этого необходимые инструменты, необходимо их использовать. То, что случилось (с журналистом) – это угроза цивилизованному миру", — заявил Заоралек.

Экс-глава МИД напомнил о том, что убийство журналиста произошло на территории страны-члена НАТО (Турции), а также о предыдущих случаях расправы с неугодными журналистами в Саудовской Аравии. Сейчас, по мнению Заоралека, "настал тот исторический момент, когда следует указать, что допустимо, иначе варварство будет царить в этом мире".

На своей странице в соцсети Facebook Заоралек также подверг критике позицию Евросоюза в отношении убийства Хашукджи.

"Очень долго все мы ожидали позицию ЕС к убийству саудовского журналиста. Результат меня абсолютно не устраивает. Ничего такого, что напоминает независимое расследование (в Эль-Рияде), не происходит, и мы знаем, что не будет происходить. Созданный коллектив (для расследования) – лишь посмешище, точно так же, как утверждение, что те 15 агентов были всего лишь туристами. Достаточно лишь прочитать формулировки, которые до сих пор были слышны с саудовской стороны", — написал Заоралек.

Согласно данным из ежегодного доклада чешского минпромторга, в 2017 году экспорт вооружений в Саудовскую Аравию составил 28,3 миллиона евро, что вдвое превысило показатели 2016 года.

Эль-Рияд является пятым по величине получателем вооружений из Чехии. Первые четыре места занимают США, Словакия, Ирак и Индия.