Объяснения Эр-Рияда по делу Хашукджи оставляют вопросы, заявила Могерини

БРЮССЕЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Объяснения Эр-Рияда по делу убитого оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи оставляют много вопросов, ЕС будет отслеживать ход расследования, заявила во вторник глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Много деталей относительно того, что произошло с журналистом, еще не прояснены. Подтверждение его смерти — это первый шаг к установлению истины и ответственности", — заявила она на слушаниях в ЕП в Страсбурге.

"Однако объяснения, которые предоставили к настоящему моменту саудовские власти, оставляют много сомнений и вопросов без ответов", — отметила Могерини, добавив, что ЕС ожидают от властей Саудовской Аравии полноценного, заслуживающего доверия и оперативного расследования.

"Мы также призвали Саудовскую Аравию к сотрудничеству с турецкими властями, мы надеемся, что все будут работать над достижением цели установления фактов, это отправная точка", — заявила она, подчеркнув, что мотивом расследования должно быть установление истины, а не геополитика.

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на субботу, 20 октября, распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу были задержаны 18 саудовских подданных и отстранены от должностей главные помощники наследного принца — замглавы службы общей разведки Ахмед Асири и советник королевской канцелярии Сауд аль-Кахтани.