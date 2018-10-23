Могерини рассказала, от чего будет зависеть реакция ЕС на дело Хашукджи

БРЮССЕЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Дальнейшая реакция ЕС на дело об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи будет зависеть от действий Эр-Рияда, заявила во вторник глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

Ранее в ЕС заявили, что согласование единой позиции в отношении Эр-Рияда из-за дела об убийстве Хашукджи продолжается. Берлин считает, что поставки оружия Саудовской Аравии в сложившихся условиях невозможны.

"Мы не просто будем ждать прояснения этого дела или призывать к этому, мы продолжим действовать вместе с нашими партнерами для достижения ясности. Реакция ЕС теперь будет зависеть от последующих шагов, которые будут приняты властями Саудовской Аравии", — заявила Могерини, выступая во вторник в Европарламенте.

По ее словам, страны ЕС продолжат координироваться для выработки единой позиции. "Мы продолжаем следить за делом и работать для соответствующей скоординированной реакции, которая должна быть единой как на европейском уровне, так и на уровне взаимодействия с нашими международными партнерами", — добавила она.

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на субботу, 20 октября, распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу были задержаны 18 саудовских подданных и отстранены от должностей главные помощники наследного принца — замглавы службы общей разведки Ахмед Асири и советник королевской канцелярии Сауд аль-Кахтани.