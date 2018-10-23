Косачев посоветовал генсеку ПАСЕ не заниматься "политическим лукавством"

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Генсекретарь ПАСЕ Войцех Савицкий мог бы сделать гораздо больше, чтобы привести регламент ПАСЕ в соответствие с уставом Совета Европы, гарантирующим равноправие всех государств, а не заниматься "политическим лукавством", заявил РИА Новости во вторник глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

В размещенном на сайте ассамблеи заявлении генеральный секретарь ПАСЕ отметил, что в апреле 2014 года, а затем в январе 2015 года Парламентская ассамблея рассмотрела вопрос о полномочиях российской делегации "из-за аннексии Россией Крыма". Однако с 2016 года санкций против нашей делегации технически в ассамблее нет, поскольку РФ на январской сессии организации в течение трех лет не подтверждала свое участие в работе ПАСЕ.

"Да, технически санкций действительно нет, потому что с 2016 года российская делегация не дает своим оппонентам злоупотребить регламентом ПАСЕ в псевдополитических целях, в данном случае — откровенно антироссийских", — отметил Косачев.

Он подчеркнул, что проблема не в российской делегации, а в самом регламенте, в правилах процедуры ПАСЕ. "И господин Савицкий мог бы даже в нынешнем своем "техническом" качестве сделать гораздо больше, чтобы привести этот регламент в соответствие с уставом Совета Европы, которому он сейчас откровенно противоречит", — уверен парламентарий.

"Так что господин Савицкий как генеральный секретарь политической структуры, коей является ПАСЕ, не должен заниматься политическим лукавством", — сказал Косачев.