Мэй поручила министрам еженедельно отчитываться о подготовке к Brexit

ЛОНДОН, 23 окт – РИА Новости, Денис Ворошилов. Премьер Британии Тереза Мэй будет в еженедельном режиме проводить совещания с ответственными за выход из Евросоюза министрами и получать от них отчеты о подготовке к Brexit, сообщил официальный представитель премьера.

В настоящее время Лондон и Брюссель согласовали 95% объема финального соглашения о Brexit. Ранее правительство заявляло о намерении договориться с ЕС по всем положениям соглашения до октября, однако из-за разногласий переговорный процесс фактически остановился. Правительство Мэй подвергается критике за неспособность быстро завершить переговоры с Брюсселем, а также за то, что министерства фактически не готовы к Brexit, до которого осталось меньше полугода.

"Премьер попросила членов кабинета отчитываться еженедельно по вопросам подготовки к выходу из ЕС… По мере приближения ко дню выхода (из ЕС) крайне важно, чтобы все министры были проинформированы о том, что будет происходить при разных сценариях", — сказал журналистам представитель премьера.

Отвечая на вопрос, готово ли правительство к выходу из Евросоюза без "сделки", представитель премьера сказал: "Да".

"Отчеты (премьеру) будут представляться главой министерства по вопросам Brexit Домиником Раабом", — добавил он, уточнив, что на таких совещаниях будет обсуждаться весь спектр вопросов: от подготовки к выходу из ЕС без "сделки" до планирования формата будущего партнерства с Европой.

Британия выйдет из ЕС к концу марта 2019 года.