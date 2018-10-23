Лондон заявил о необходимости дождаться итогов расследования дела Хашукджи

ЛОНДОН, 23 окт – РИА Новости. Лондон крайне встревожен заявлениями об обнаружении тела саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, однако призывает дождаться завершения проводимого властями Турции расследования, заявил официальный представитель британского премьера.

Ранее во вторник глава турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек заявил РИА Новости, что тело Хашукджи обнаружено на территории резиденции генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле.

"Я знаю об этих сообщениях, они крайне беспокоящие… Местонахождение тела Хашукджи – это один из вопросов, на которые необходимо получить ответ, и поэтому мы ждем окончания расследования в Турции", — сказал официальный представитель журналистам.

Ранее во вторник он заявлял, что слова президента Турции Тайипа Эрдогана подтверждают сохранение вопросов относительно обстоятельств гибели. Эрдоган, в свою очередь, говорил, что вопреки заявлениям саудитов, по его данным, убийство было спланировано заранее.

В понедельник глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что Лондон не верит в то, что Хашукджи умер при драке в консульстве, как это заявляли власти Саудовской Аравии. При этом, по его словам, реакция Британии на произошедшее будет зависеть от выводов турецких следователей.

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на субботу, 20 октября, распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек, которые допрашиваются, саудовские власти стремятся установить правду и привлечь к ответственности всех виновных.