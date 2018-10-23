Россия не отвечает на недружественные шаги США, заявил Путин

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Недружественные шаги Вашингтона в отношении РФ продолжаются, хотя Москва на них не отвечает, заявил президент России Владимир Путин.

"Мы же даже практически не отвечаем ни на один ваш шаг. Нет, это все продолжается и продолжается", — сказал Путин на встрече с помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном.

Болтон прибыл в РФ в воскресенье. За два дня визита у него состоялись переговоры с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым, главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а также с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.