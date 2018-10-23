Узбекистан и США обсудили рост товарооборота и инвестиций между странами

ТАШКЕНТ, 23 окт – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во вторник принял министра торговли США Уилбура Росса, стороны обсудили потенциал увеличения товарооборота и инвестиций между странами, сообщила пресс-служба главы республики.

"Глава нашего государства особо отметил имеющийся большой потенциал для наращивания объёмов взаимной торговли, реализации перспективных проектов в разных отраслях экономики", — говорится в сообщении. В ходе встречи были рассмотрены вопросы практического взаимодействия в реализации конкретных проектов и программ в сфере торговли, промышленности и высоких технологий, сельского хозяйства, логистики и транспорта.

"Росс высоко оценил темпы и масштабы проводимых в Узбекистане реформ, которые вызывают большой интерес и открывают новые возможности для американского бизнеса в Узбекистане", — сообщает пресс-служба.

В ходе встречи большое внимание также было уделено формированию благоприятных условий для расширения деятельности американских компаний на рынке Узбекистана, включая вопросы финансирования совместных проектов, добавили в пресс-службе Мирзиеева.

Ранее Росс во вторник принял участие в узбекско-американском бизнес-форуме в Ташкенте. В ходе его проведения компании и организации двух стран подписали 12 соглашений и меморандумов на общую сумму 2,55 миллиарда долларов. По данным Американо-узбекской торговой палаты (АУТП), за последний год стороны подписали соглашения и контракты на сумму более 9,5 миллиарда долларов в различных секторах экономики и торговли. В том числе в ходе визита в США в мае Мирзиеева документы по инвестиционным проектам и торговым контрактам на сумму около 5 миллиардов долларов.

Ранее во вторник председатель АУТП Кэролин Лэмм заявила, что США не намерены отставать от РФ по объемам соглашений с Узбекистаном. В ходе визита Путина в Узбекистан 18-19 октября компании, организации и ведомства двух стран подписали торгово-экономические и инвестиционные соглашения и меморандума на сумму более 25 миллиардов долларов.