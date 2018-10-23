Пашинян остался единственным кандидатом на пост премьера Армении

ЕРЕВАН, 23 окт — РИА Новости. И.о. премьера Армении Никол Пашинян остался единственным кандидатом на пост главы правительства, сообщил во вторник РИА Новости начальник управления информации и по связям с общественностью Национального собрания (парламента) Князь Сароян.

Отвечая на вопрос, является ли кандидатура Пашиняна единственной, он сказал: "Да".

Окончательный срок выдвижения кандидатур истек во вторник в 17.00 мск. Согласно армянскому законодательству, после выдвижения кандидатуры премьера спикер парламента должен назначить специальное заседание законодательного органа.

Ранее глава провластной парламентской фракции "Елк" (Исход) Лена Назарян сообщила о выдвижении Пашиняна на пост премьера для запуска процесса роспуска парламента. По ее словам, выдвижение носит формальный характер и преследует цель обеспечить лишь установленные конституцией процедуры роспуска парламента, для этого депутаты не должен избрать главу правительства.

Пашинян 16 октября подал в отставку с поста премьера. Таким образом, он рассчитывает на создание формального повода для роспуска парламента. По конституции Армении, парламент может быть распущен, если после отставки главы кабмина депутаты на двух заседаниях не смогут избрать нового премьера. В соответствии с Основным законом, внеочередные выборы в Национальное собрание проводятся не ранее чем через 30 и не позднее чем через 45 дней после роспуска.

В парламенте действующего созыва 51 мандат принадлежит бывшей правящей Республиканской партии Армении, 31 — блоку "Царукян", которым руководит крупный предприниматель Гагик Царукян. Девятью мандатами владеет блок "Елк" (Исход), возглавляемый премьером Пашиняном, еще семью — партия "Дашнакцутюн".