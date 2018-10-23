БРЮССЕЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Еще одна фракция Европарламента призвала во вторник страны ЕС незамедлительно согласовать решение о введении оружейного эмбарго в отношении Саудовской Аравии: с таким призывом во вторник на слушаниях выступил лидер фракции либералов Ги Верхофстадт.

"Если действительно проводить реформу в ЕС, то нужно избавиться от правила единогласия при принятии решений в сфере внешней политики. Посмотрите на дело саудовского журналиста. Министры иностранных дел вместе с Федерикой Могерини согласовали слабое осуждение, мягкое заявление вместо коллективного действия, которое невозможно из-за этого правила единогласия", — заявил он, выступая на сессии ЕС в Страсбурге.

"Нам нужно не мягкое заявление, а немедленный запрет ЕС на экспорт оружия в Саудовскую Аравию", — призвал Верхофстадт.

Европейский союз ранее заявил, что настаивает на необходимости продолжения тщательного, заслуживающего доверия и транспарентного расследования, внесения надлежащей ясности в обстоятельства убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи и привлечения к ответственности виновных.

В воскресенье канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что экспорт вооружений в Саудовскую Аравию невозможен, учитывая обстоятельства гибели журналиста. Однако единой позиции на уровне ЕС пока нет, страны пока ведут консультации, заявила в понедельник журналистам представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.

Ранее во вторник с призывом ввести эмбарго выступил также глава ведущей политической фракции Европарламента, "Европейской народной партии", Манфред Вернер.

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на субботу, 20 октября, распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек, которые допрашиваются, саудовские власти стремятся установить правду и привлечь к ответственности всех виновных.