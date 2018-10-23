США требуют наказать виновных по делу Хашукджи

ВАШИНГТОН, 23 окт – РИА Новости. США считают необходимым наказать виновных в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, но не поступятся национальными интересами, заявил во вторник вице-президент США Майк Пенс.

"Это жестокое убийство журналиста, невинного человека, диссидента не останется без ответа со стороны США, и я ожидаю ответа международного сообщества, но мы хотим узнать, что произошло", — сказал Пенс.

"Мир смотрит, американцы хотят ответов, и мы будем требовать их. Но наряду с требованием наказать виновных в этом варварском деянии мы будем делать это с учетом и в контексте наших национальных интересов в регионе", — сказал Пенс.

"Мы ищем возможность наказать виновных… но мы будем делать это в контексте наших национальных интересов и более чем полувековых отношений США с Саудовской Аравией, которые поистине имеют ключевое значение для безопасности и процветания нашей страны", — заявил вице-президент США.

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на субботу, 20 октября, распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу были задержаны 18 саудовских подданных и отстранены от должностей главные помощники наследного принца — замглавы службы общей разведки Ахмед Асири и советник королевской канцелярии Сауд аль-Кахтани.