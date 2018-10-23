Решение о возможных санкциях за убийство Хашукджи примет Трамп, заявил Пенс

ВАШИНГТОН, 23 окт – РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс о возможных санкциях в отношении Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста Джамаля Хашукджи заявил, что решение примет президент, но мы узнаем правду.

"Будут ли введены санкции или предприняты другие меры, это решение примет президент США (Дональд Трамп)", — сказал Пенс, выступая на форуме в газете Washington Post, отвечая на вопрос, готовы ли США ввести санкции в отношении руководства Саудовской Аравии в связи с гибелью Хашукджи.

Он подчеркнул, что решение будет принято на основании всех имеющихся фактов и будет "отвечать интересам всех американцев”.

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на субботу, 20 октября, распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу были задержаны 18 саудовских подданных и отстранены от должностей главные помощники наследного принца — замглавы службы общей разведки Ахмед Асири и советник королевской канцелярии Сауд аль-Кахтани.