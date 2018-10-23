Uber планирует ввести в Лондоне "сбор за чистый воздух"

ЛОНДОН, 23 окт – РИА Новости, Наталья Копылова. Компания Uber планирует с начала 2019 года брать дополнительную плату с пассажиров, чтобы все водители такси смогли приобрести электромобили к 2021 году, об этом во вторник заявил глава Uber Дара Хосроушахи.

Ожидается, что за каждую милю (1,6 километра) водители будут взимать с пассажиров так называемый "сбор за чистый воздух" в размере 15 пенсов, что приведет к удорожанию поездки по британской столице в среднем на 45 пенсов.

Таким образом, более 20 тысяч водителей такси в Лондоне смогут дополнительно заработать, чтобы приобрести электромобили, считают в компании, которая к 2021 году намерена полностью отказаться от использования автомобилей с двигателями на бензине.

По словам Хосроушахи, со временем Uber хочет "помочь людям заменить свой автомобиль телефоном, предлагая различные варианты мобильности — будь то автомобили, велосипеды, скутеры или общественный транспорт" с использованием приложения Uber.

Uber — американская компания-пионер в сфере поиска и оплаты такси "частников". С помощью мобильного приложения компании заказчик бронирует машину с водителем и отслеживает ее перемещение по карте. Как правило, водителями являются частные лица, которые пользуются своими собственными машинами, клиенты могут оценивать уровень услуг по пятибалльной системе и ставить каждому водителю оценки.