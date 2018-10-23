Глава ЦРУ прибыла в Турцию, чтобы ознакомиться с уликами по делу Хашукджи

ВАШИНГТОН, 23 окт – РИА Новости. Глава ЦРУ находится в Турции, чтобы получить все детали инцидента вокруг убийства журналиста Джамаля Хашукджи, решение о реакции США будет принято на основании полученных фактов, заявил во вторник вице-президент США Майк Пенс.

"Президент США ранее уже выразил свою озабоченность, что (вокруг инцидента) была неправда, и он отправил в регион госсекретаря, и сейчас в Турции находится глава ЦРУ, который знакомится с уликами", — сказал Пенс, выступая на форуме в газете Washington Post.

Он добавил, что США будут "идти за фактами и требовать, чтобы виновные понесли наказание".

По его словам, по возвращении глава ЦРУ проинформирует руководство страны о полученных данных. "Когда у нас будет вся информация, президент (США Дональд) Трамп примет решение, основываясь на ценностях американцев и наших жизненно необходимых национальных интересах", — сказал Пенс, также выразив "личные соболезнования" близким и коллегам погибшего журналиста.

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на субботу, 20 октября, распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу были задержаны 18 саудовских подданных и отстранены от должностей главные помощники наследного принца — замглавы службы общей разведки Ахмед Асири и советник королевской канцелярии Сауд аль-Кахтани.