В Вашингтоне заявили о намерении обеспечить США военное лидерство в космосе

ВАШИНГТОН, 23 окт — РИА Новости. США хотят обеспечить лидерство страны в космосе с военной точки зрения, заявил вице-президент США Майк Пенс.

"Идут все эти разговоры о милитаризации космосе, и американский народ заслуживает узнать, что с тех времен, как спутник был запущен на орбиту, мы милитаризировали космос. Космос в самом прямом смысле является территорией ведения войны. Президент хочет обеспечить, чтобы Америка лидировала в космосе в военной точки зрения", — сказал он, выступая на конференции в Washington Post, посвященной космосу.