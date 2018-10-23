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Испанский парламент выступил против эмбарго на поставки вооружений Эр-Рияду

Сюжет:
Гибель журналиста Джамаля Хашукджи (175)
(обновлено: 17:45 23.10.2018)
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© Fotolia / flairimagesВиды Испании. Архивное фотоВиды Испании. Архивное фото
© Fotolia / flairimages

МАДРИД, 23 окт – РИА Новости. Комиссия по обороне конгресса депутатов (нижняя палата испанского парламента) выступила против внесения предложения правительству о наложении эмбарго на военные поставки в Саудовскую Аравию.

Глава политической фракции Европейской народной партии Европарламента Манфред Вернер
© AP Photo / Jean-Francois Badias
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По итогам дебатов в комиссии против наложения эмбарго проголосовали представители правящей Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) и оппозиционной правой Народной партии. Центристская партия "Граждане" и "Баскская националистическая партия" воздержались.

Саудовская Аравия – один из крупнейших покупателей испанского оружия. Военные поставки Испании в Саудовскую Аравию в 2017 году составили 270,2 миллиона евро, на 133% больше, чем в 2016 году. В этом году был заключен крупный контракт на поставку пяти корветов, которые будут построены к 2022 году на испанских верфях. Его сумма — 1,8 миллиарда евро. Этот контракт должен обеспечить шесть тысяч рабочих мест в Кадисе (автономное сообщество Андалусия) и Ферроле (автономное сообщество Галисия).  В сентябре испанские власти заявили, что не откажутся от контракта с Саудовской Аравией о поставках в эту страну 400 авиабомб с лазерным наведением. Возможность разрыва соглашения активно обсуждалось в связи с тем, что это оружие может быть использовано для авиаударов в Йемене.

С предложением приостановить нынешние контракты с Эр-Риядом выступили "Каталонская европейская демократическая партия" (PDeCat) и "Левые республиканцы Каталонии".  Депутат от ИСРП Антонио Гутьеррес Лимонес в ходе дебатов призвал депутатов "подождать" результатов расследования обстоятельств убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, прежде чем принимать решение. "Испания – страна, которая выполняет свои международные обязательства, решения, которые будут приняты, должны быть коллективными в рамках Европейского союза", — заявил он.

Военнослужащие Саудовской Аравии. Архивное фото
© AFP 2018 / Fayez Nureldine
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В минувшие выходные канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что экспорт вооружений в Саудовскую Аравию невозможен, учитывая обстоятельства гибели журналиста Хашукджи.

Представитель левой Podemos заявил о том, что эмбарго должно сопровождаться "поиском альтернативного покупателя" для строительства корветов. В случае, если альтернативный покупатель не будет найден, заявили в Podemos, правительство Испании должно инвестировать в судостроительную компанию Navantia для создания рабочих мест.

Ранее во вторник министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Испания не может оставаться равнодушной к убийству в саудовском консульстве в Стамбуле журналиста Джамаля Хашукджи, однако решение об ответных мерах должно быть взвешенным. В среду премьер Испании Педро Санчес должен выступить в парламенте по поводу дальнейших шагов испанского правительства в отношении контрактов.

В субботу МИД Испании сделал довольно сдержанное заявление в связи с убийством Джамаля Хашукджи, призвав к проведению тщательного расследования. Однако до сих пор ни один член испанского правительства не заявил о возможности пересмотра контрактов.

Вид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Юрьев
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Обозреватель Washington Post Хашукджи, который с 2017 года проживал в США, пропал 2 октября после посещения саудовского консульства в Стамбуле. Через 20 дней власти королевства подтвердили его гибель в результате ссоры в консульстве. По этому делу были задержаны 18 человек, замглавы общей службы разведки и королевский советник отстранены от своих должностей. Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд заявил, что призовет к ответственности всех причастных к гибели оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Турция не удовлетворена объяснениями властей Саудовской Аравии по делу об убийстве Хашукджи. Он также отметил, что, вопреки заявлениям саудитов, по его данным, убийство было спланировано заранее.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Nerp
Ну конечно, это же не Россия.
17:46
23.10.2018
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