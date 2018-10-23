Еврокомиссия отклонила проект бюджета Италии

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Еврокомиссия отклонила проект государственного бюджета Италии на 2019 год и потребовала от Рима предоставить новый проект не позднее, чем через три недели, сообщает итальянская государственная телерадиокомпания Rai со ссылкой на источник.

"Требуем представить новый проект бюджета. Мы делаем это впервые. Это беспрецедентный шаг", — цитирует телеканал источник.

Ранее правительство Италии достигло договоренности о параметрах будущего бюджета, который будет сверстан с дефицитом 2,4% от ВВП. Пакт стабильности и роста обязывает страны Евросоюза иметь дефицит бюджета не более 3% ВВП. Вместе с тем, Италия имеет второй (131,8%) по величине после Греции государственный долг по отношению к ВВП. Он вырос до исторического максимума и составляет 2,3 триллиона евро, сообщал центральный банк страны в июне текущего года.

ЕК ранее опубликовала письмо с критикой бюджета Италии, назвав "беспрецедентным" отклонение его параметров от норм европейского регламента.