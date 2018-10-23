Украинцы возмутились итальянской картой с российским Крымом

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Украинские пользователи фейсбука обратили внимание на итальянскую карту мира с Крымом в составе России. Пост об этом опубликовал Алексей Петров, призвавший "вежливо объяснить на пальцах" представителям картографической фирмы принадлежность полуострова.

"А есть кто в Италии из когорты очень непримиримых бандеровцев?" — написал он.

В комментариях к записи пользователи "припомнили" Италии все грехи.

"Не забывайте, где зародился фашизм", — написала Yulianna Suvorova.

"Выложите карту Италии без Сицилии", — предложил Володимир Гамалиця.

"В МИД отдай", — посоветовала автору публикации Lucia Olio.

На Украине неоднократно возникали скандалы вокруг карт с российским полуостровом, который Киев продолжает считать своей территорией. Так, телеканал СТБ показал в эфире программы "Холостяк" карту страны без Крыма. Позднее СМИ признало "ошибку", возложив ответственность на режиссера монтажа.

Летом Bloomberg опубликовало карту с "ничейным" полуостровом, выделив его "нейтральным" цветом. После критики со стороны украинского посольства агентство удалило публикацию.

Крым вновь стал российским регионом после референдума, на котором более 96 процентов жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".