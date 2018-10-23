Украинцы возмутились итальянской картой с российским Крымом

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Украинские пользователи фейсбука обратили внимание на итальянскую карту мира с Крымом в составе России. Пост об этом опубликовал Алексей Петров, призвавший "вежливо объяснить на пальцах" представителям картографической фирмы принадлежность полуострова.
"А есть кто в Италии из когорты очень непримиримых бандеровцев?" — написал он.
В комментариях к записи пользователи "припомнили" Италии все грехи.
"Выложите карту Италии без Сицилии", — предложил Володимир Гамалиця.
"В МИД отдай", — посоветовала автору публикации Lucia Olio.
На Украине неоднократно возникали скандалы вокруг карт с российским полуостровом, который Киев продолжает считать своей территорией. Так, телеканал СТБ показал в эфире программы "Холостяк" карту страны без Крыма. Позднее СМИ признало "ошибку", возложив ответственность на режиссера монтажа.
Крым вновь стал российским регионом после референдума, на котором более 96 процентов жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".