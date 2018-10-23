В Варшаве завершают демонтаж памятника воинам Красной армии

ВАРШАВА, 23 окт – РИА Новости. Польские власти завершают демонтаж памятника Благодарности Красной армии в Скарышевском парке в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости.
Памятник начали сносить на прошлой неделе в среду. Его обнесли забором и с помощью отбойных молотков и трактора с манипулятором и алмазной пилы откалывали от него элементы.
Во вторник с памятника сняли центральную плиту с изображением красноармейца. Предполагается, что после демонтажа некоторые элементы памятника, в том числе эта плита, будут переданы музею "Проклятых солдат", посвященному антисоветскому и антикоммунистическому подполью.
В настоящее время на месте остался только бетонный остов памятника. Неизвестно, когда снесут и его, так как рабочие не могут справиться с фундаментом.
Поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя вступили в силу в Польше минувшей осенью. Закон предполагает, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, он коснется более чем 450 памятников по всей стране, 230 из которых — памятники солдатам Красной армии.
В Варшаве продолжается снос памятника Красной Армии на месте братской могилы советских солдат. pic.twitter.com/PnQmcYsxLB— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 22 октября 2018 г.