Король Саудовской Аравии встретился с родными убитого журналиста, пишут СМИ

ДОХА, 23 окт — РИА Новости. Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз во вторник принял во дворце Ямама в Эр-Рияде родных убитого в саудовском консульстве в Стамбуле журналиста Джамаля Хашукджи, в том числе его сына Салаха, сообщило саудовское агентство новостей SPA.

На встрече с родственниками покойного журналиста присутствовал и наследный принц Мухаммед бен Салман. Споры насчет его возможной роли в убийстве Хашукджи не утихают в СМИ.

По информации агентства, король и принц выразили "глубокие соболезнования" в связи с кончиной журналиста. Сын Хашукджи поблагодарил руководство королевства за их соболезнования.

Обозреватель Washington Post Хашукджи, который с 2017 года проживал в США, пропал 2 октября после посещения саудовского консульства в Стамбуле. Через 20 дней власти королевства подтвердили его гибель в результате ссоры в консульстве. По этому делу были задержаны 18 человек, замглавы общей службы разведки и королевский советник отстранены от своих должностей.