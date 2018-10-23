Посол Иордании рассказал о заинтересованности его страны в торговле с ЕАЭС

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Иордания рассчитывает подписать соглашение о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом, это позволит укрепить экономическое сотрудничество с Россией, заявил посол королевства в Москве Амжад Аль-Адайла.

"Мы провели очень детальные переговоры со структурами ЕАЭС и в 2014 году мы подписали рамочное соглашение. Сейчас приближаются консультации с другими участниками данного соглашения по условиям этого документа. Мы очень рассчитываем подписать с РФ соглашение по свободной торговле. Это послужит нашим рынкам и укрепит отношения в сфере экономики и торговли", — заявил дипломат, выступая на конференции в "Парламентской газете".

Он также напомнил, что в ноябре в Москве пройдет заседание межправкомиссии Иордании и России. "Я надеюсь, что это придаст новый импульс укреплению отношений между нашими странами в разных сферах", — добавил он.

При этом дипломат отметил, что уровень торгового оборота между Россией и Иорданией является неудовлетворительным — он снизился из-за кризиса в Сирии и Ираке, столкнувшихся с террористической угрозой. По его словам, в 2014 году товарооборот составил 660 миллионов долларов и был хоть и "весомой частью всего товарооборота", но все же это был небольшой объем. "Мы хотим, чтобы цифра удваивалась, утраивалась", — отметил он.

По его словам, в торговле между Россией и Иорданией "есть определенные препятствия" для роста товарооборота.

"Россия до сих пор неизвестна для арабских представителей бизнеса, информации недостаточно о российском бизнесе в арабском мире, о России в целом. Если посмотреть на структуру торговли между арабским миром и Россией — это оружие, пшеница, это некоторые изделия российского производства. Но я вас уверяю, что арабский мир хочет видеть Россию в одном ряду с производителями, (в одном ряду) с японскими, немецкими технологиями", — пояснил Аль-Адайла.

Аналогично, продолжил посол, "российские потребители хотят видеть арабскую продукцию на российских прилавках". В связи с этим дипломат предложил работать над созданием базы данных российских и арабских бизнесменов.

"Информации недостаточно в этом плане — что представляет собой российский бизнес, куда инвестировать. Арабский бизнес в целом хотел бы знать о законах, поощрении иностранных инвестиций, условий привлечения иностранной рабочей силы… переводы денег, финансовая, банковская сфера — насколько они благоприятные для тех, кто занимается бизнесом в России. В арабском мире, к сожалению, недостаточно информации об этом", — пояснил он.