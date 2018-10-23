МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. У США есть возможности реанимировать технологии, которые были разработаны в рамках программы модернизации ракет "Першинг", в частности, "Першинг-2", при размещении которых в Прибалтике и Польше подлетное время составит 10-12 минут, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Президент США, комментируя выход из РСМД, заявил также, что Вашингтон будет развивать вооружения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений РСМД принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.

"Мы знаем и говорим, что американцы сами нарушают этот договор. Прежде всего, то, что их противоракеты со сменой боевой головки становятся наступательным вооружением с очень маленьким подлетным временем. Я имею в виду Польшу и Румынию. У них есть возможность реанимировать свои технологии, которые были разработаны в рамках программы модернизации "Першингов", в частности, "Першинг-2". И там при их размещении в Прибалтике и в Польше подлетное время становится порядка 10-12 минут, что для нас, естественно, неприемлемо", — сказал Шаманов.