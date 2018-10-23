Саудовский кабмин призовет к ответу причастных к смерти Хашукджи

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Саудовский кабинет министров во главе с королем Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом заявил, что призовет к ответственности всех причастных к гибели оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, "не выполнивших полномочия", сообщает телеканал Sky News Arabia.

Ранее генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявил, что журналист Хашукджи погиб в результате ссоры в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. По этому делу были задержаны 18 саудовских подданных и отстранены от должностей главные помощники наследного принца — замглавы службы общей разведки Ахмед Асири и советник королевской канцелярии Сауд аль-Кахтани.

По данным телеканала, совет министров во главе с королем вновь подтвердил меры, которые принимаются для того, чтобы узнать истину о смерти журналиста.

Кабмин также добавил, что призовет к ответственности причастных к гибели Хашукджи, "кто бы они ни были".

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на субботу, 20 октября, распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек, которые допрашиваются, саудовские власти стремятся установить правду и привлечь к ответственности всех виновных.