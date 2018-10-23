В США сестры-близнецы стали братьями-близнецами

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Сестры-близнецы из Балтимора одновременно сделали операцию по смене пола, сообщает издание Daily Mail.

Двадцатитрехлетние Джеклин и Дженнифер Грейф родились в консервативной христианской семье пастора. По их словам, они с самого раннего детства мечтали стать мальчиками, но им было страшно признаться в этом даже друг другу.

Грейф объявили себя трансгендерами в 18 лет и изменили имена на Джек и Джейс. В апреле 2017 года сестры начали принимать тестостерон, а затем сделали операции по удалению груди.

Джек работает помощником шерифа. Он рассказывает, что не чувствовал себя таким счастливым никогда прежде, однако не все воспринимают его с братом в качестве мужчин. Джейс признается, что не решился бы на такой смелый шаг без поддержки брата. Сейчас они находятся в счастливых отношениях с женщинами.