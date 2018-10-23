Болтон пытался излагать претензии к Китаю, заявил источник

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на встречах в Москве пытался излагать претензии США к Китаю в экономической и военно-политической сферах, сообщил РИА Новости дипломатический источник.

По его словам, "в МИД с удивлением восприняли некоторые публичные комментарии посольства США по итогам встреч находящегося сейчас в Москве Джона Болтона, помощника Дональда Трампа по национальной безопасности, со своим российским визави (секретарем Совбеза РФ) Николаем Патрушевым и министром иностранных дел Сергеем Лавровым".

"Например, о том, что якобы обсуждалась ситуация "на Кавказе", хотя данная тема вообще никак не затрагивалась. Собственно, даже непонятно, что имелось в виду — северокавказский регион России или страны Закавказья, куда американский гость завтра направится из нашей столицы", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что "не соответствуют действительности и утверждения об обсуждении Китая". "Болтон действительно пытался излагать известные претензии США к КНР в экономической и военно-политической сферах, однако с российской стороны сразу было четко сказано, что любые вопросы, затрагивающие наших китайских партнеров, должны обсуждаться исключительно с Пекином", — добавил он.