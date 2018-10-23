Пасечник рассказал, когда могут снять таможенные границы между ДНР и ЛНР

ДОНЕЦК, 23 окт — РИА Новости. Таможенные границы между самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками могут быть сняты уже до конца года, сообщил во вторник на брифинге и.о. главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.

"Договоренности уже есть, что границы будут убраны. Нужно привести к единому знаменателю наши таможенные правила, квоты, чтобы предотвратить перетекание контрабанды из одной республики в другую. Это перспектива этого года. Работа идет давно, думаю, до нового года решим эту проблему", — сказал Пасечник.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.