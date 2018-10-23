В Тбилиси участились случаи отравления марихуаной после ее легализации

ТБИЛИСИ, 23 окт — РИА Новости. За последние месяцы в грузинской столице резко участились случаи интоксикации марихуаной среди молодежи в возрасте от 17 до 27 лет. Об этом, как пишет Sputnik Грузия, сообщил председатель Клинико-токсикологической ассоциации Темур Кобидзе.

Специалист не привел статистических данных, однако отметил, что с августа этого года рост случаев передозировки легкими наркотиками в Тбилиси очевидный, в особенности среди девочек.

По словам Кобидзе, в столичные больницы обращаются со следующими симптомами: галлюцинации, тахикардия, гипертензия, психическое расстройство. Для лечения таких пациентов приходится подключать психологов и психиатров.

"Нескольких молодых ребят мы уже направили к психиатру. Из них двое продолжают лечение. Уже давно надо было поднять тревогу из-за участившихся фактов наркомании и токсикомании. Потребление марихуаны прямо угрожает нашему генофонду, нашей молодежи", — отметил Кобидзе.

Пропаганда марихуаны привела к тому, что ее потребление среди девочек стало считаться хорошим тоном, отметил токсиколог.

"До этого курение сигарет считалось средством для того, чтобы показать себя, свою уверенность в себе", — добавил Кобидзе, отметив, что большинство пациентов курили "траву" вместе с друзьями.

Конституционный суд Грузии 30 июля удовлетворил иск лидеров партии "Новый политический центр — Гирчи" Зураба Джапаридзе и Вахтанга Мегрелишвили против парламента страны и упразднил наказание за употребление марихуаны — штраф в размере 500 лари (более 204 долларов), фактически легализовав этот наркотик.

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