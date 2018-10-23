В ГПУ подали ходатайство о продлении следствия по делу Вышинского

Адвокат Андрей Доманский и руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании в Херсонском апелляционном суде. 23 октября 2018

Адвокат Андрей Доманский и руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании в Херсонском апелляционном суде. 23 октября 2018

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Следователи по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского подали ходатайство в Генпрокуратуру Украины о продлении следствия до января 2019 года, сообщил РИА Новости адвокат Андрей Доманский.

"Сегодня отправлено ходатайство о продлении сроков следствия в этом деле. Отправлено следствием в Генеральную прокуратуру (Украины), потому что это может сделать только Генпрокуратура. Заместителю генпрокурора отправили ходатайство о продлении сроков следствия до 8 месяцев (с начала следствия). Это до января (2019 года)", — сообщил Доманский.

Сам Вышинский находится в СИЗО Херсона под арестом, срок ареста истекает 4 ноября. Ранее во вторник Херсонский апелляционный суд отказал в ходатайстве защиты, просившей изменить Вышинскому меру пресечения.