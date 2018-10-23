АНКАРА, 23 окт — РИА Новости. Атташе генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле Ахмед Адбулла Альмузаини, который является резидентом разведки этой страны в Турции, получил приказ об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи от замглавы службы общей разведки и советника наследного принца Саудовской Аравии Ахмеда Асири, сообщает газета Sabah cо ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что Альмузаини находился в здании стамбульского генконсульства Саудовской Аравии 28 сентября, когда Хашукджи пришел в первый раз, чтобы договориться о следующем визите для получения документов, которые были ему необходимы для вступления в брак. На следующий день Альмузаини вылетел в Эр-Рияд, где встретился с Асири и получил инструкции относительно команды из 15 человек, которые позднее прибыли в Стамбул для убийства журналиста, говорится в сообщении.

Первого октября атташе саудовского генконсульства вернулся в Стамбул и передал приказ на убийство и его план генконсулу Саудовской Аравии Мухаммеду аль Утейби. Вечером 2 октября, когда Хашуджи был убит, Альмузаини снова вылетел на родину. По версии следствия, именно он мог быть "мозгом кровавого трафика" между Стамбулом и Эр-Риядом.

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на субботу, 20 октября, распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу были задержаны 18 саудовских подданных и отстранены от должностей главные помощники наследного принца — замглавы службы общей разведки Ахмед Асири и советник королевской канцелярии Сауд аль-Кахтани.