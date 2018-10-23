Турецкий политик сообщил об обнаружении частей тела Хашукджи

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Части тела убитого саудовского журналиста Джамаля Хашукджи обнаружили на территории резиденции генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле, заявил РИА Новости глава турецкой партии "Родина" Догу Перинчек.

Он пояснил со ссылкой на "надежные источники" в стамбульской службе безопасности, что останки нашли в колодце, который находится в саду резиденции генконсула.

"Преступление спланировали заранее"

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что накануне убийства журналиста прибывшие из Саудовской Аравии граждане провели "разведку" в лесу под Стамбулом и в провинции Ялова.

По информации президента, 1 октября в 16:30 приехала первая команда из Королевства, они посетили генконсульство, провели разведку в указанных районах.

"Потом приезжает вторая команда, размещается в другом отеле. Всего 15 человек, которые утром (2 октября) в 9:50-10:00 приезжают в консульство. Журналист звонит и подтверждает свой визит. В 13:08 он приходит в консульство. После этого его больше никто не видел", — сказал Эрдоган, выступая в парламенте перед фракцией правящей Партии справедливости и развития.

Президент подчеркнул, что среди прибывших из Саудовской Аравии были представители силовых служб и судмедэксперты. Они отключили камеры видеонаблюдения. Также в день инцидента в попытке выдать себя за убитого из генконсульства вышел похожий на журналиста человек с накладной бородой.

"Мы видим, что все это было заранее спланировано", — подчеркнул турецкий лидер.

"Эр-Рияд должен объясниться"

Эрдоган отметил, что Анкара не удовлетворена объяснениями саудовских властей.

"У нас есть все улики, и они будут обнародованы. Нынешние заявления (саудовских властей — ред.), а также попытка возложить всю ответственность на нескольких сотрудников безопасности ни нас, ни международное сообщество не удовлетворят. Я не сомневаюсь в искренности короля Саудовской Аравии Салмана. Именно поэтому важно, чтобы это дело было разъяснено как можно быстрее", — сказал Эрдоган.

Президент Турции отметил, что расследование не будет считаться законченным без ответов на ряд вопросов. В частности, зачем в Стамбул в день убийства приехали 15 человек из Саудовской Аравии, почему полиция получила доступ в генконсульство только через несколько дней, зачем власти Королевства отрицали убийство, если о нем уже было известно, и почему до сих пор скрывают тело.

Он добавил, что Венская конвенция о дипломатических сношениях может быть пересмотрена, поскольку ее "недопустимо использовать для сокрытия преступлений".

Убийство мог организовать резидент разведки

Газета Sabah со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщила, что приказ об убийстве Хашукджи получил атташе генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле Ахмед Адбулла Альмузаини, который является резидентом саудовской разведки в Турции. Отдал приказ замглавы службы общей разведки и советник наследного принца Саудовской Аравии Ахмед Асири.

Отмечается, что Альмузаини находился в генконсульстве 28 сентября, когда Хашукджи пришел в первый раз, чтобы договориться о следующем визите для получения документов, необходимых для вступления в брак. На следующий день Альмузаини вылетел в Эр-Рияд, где встретился с Асири и получил инструкции относительно команды из 15 человек, которые позднее прибыли в Стамбул для убийства журналиста, говорится в сообщении.

Убийство Джамаля Хашукджи

Хашукджи работал обозревателем американской газеты The Washington Post и с 2017 года проживал в США. Он пропал 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Более двух недель руководство саудовских дипмиссий утверждало, что журналист покинул ведомство. В минувшие выходные государственные СМИ Саудовской Аравии распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, а к его гибели привела незапланированная ссора с сотрудниками консульства.

По этому делу задержаны 18 человек. Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр, комментируя убийство Хашукджи, заявил, что преступники "превысили полномочия".